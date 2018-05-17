Принц Гарри и Меган Маркл выбрали девочек-цветочниц и мальчиков-пажей на свадьбу

Об этом сообщается на официальном сайте королевской семьи.

Отмечается, что дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон трехлетняя принцесса Шарлотта и четырехлетний принц Джордж будут среди них. Так, девочками-цветочницами будут такие маленькие мии: Флоренс ван Кутсем (три года - крестница принца Гарри, дочь миссис Алисы ван Кутсем и Николаса ван Кутсем), Реми Литт (шесть лет - крестница Маркл, дочь миссис Бенито Литт и мистера Даррена Литта), Райлан Литт (семь лет - крестница мисс Маркл, дочь миссис Бенито Литт и мистера Даррена Литта), Айви Малруни (четыре года - дочь миссис Джессики Малруни и мистера Бенедикта Малруни), Зале Уоррен (два года - крестница Гарри, дочь миссис Зои Уоррен и мистера Джейка Уоррен).

Мальчиками-пажами определены: Джаспер Дайер (шесть лет - крестник Гарри, сын миссис Аманды Дайер и мистера Марка Дайера), Брайан Малруни (семь лет - сын миссис Джессики Малруни и мистера Бенедикта Малруни), Джон Малруни (семь лет - сын миссис Джессики Малруни и мистера Бенедикта Малруни).

Сообщается, что подробности касательно одеяний девочек-цветочниц и мальчиков-пажей будут рассказаны и показаны только в день церемонии.

Бракосочетание принца Гарри и Меган Маркл назначено на 19 мая 2018 года.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", банкет в Виндзорском замке ожидается пышным, а отвечает за него главный шеф-повар королевской семьи Марк Фланаган.