14:30 17.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Под парламентом устроили митинг против выборов "как при Януковиче" - ФОТО

Под зданием Верховной Рады Украины люди вышли на митинг, который назвали "Нет! Выборам по закону Януковича". Протестующие называли свое главное требование - утверждение Избирательного кодекса с открытыми списками.

Под парламентом устроили митинг против выборов

Об этом сообщают руководители общественной организации "Честно" в Twitter.

Митинг начали в 9:30 утра 17 мая 2018 года на площади Конституции в Киеве с исполнения Гимна Украины. Участники акции пришли с плакатами и требованиями об утверждении открытых перечней на выборах.

На некоторых плакатах был написан призыв остановить гречку, пока гречка не остановила украинцев, а другие гласили о том, что люди устали голосовать против этого.

Организаторы заявляют, что необходим избирательный кодекс, который гарантирует устройство парламентских выборов по пропорциональной схеме с открытыми региональными перечнями.

По их словам, избирательная реформа является гарантией достойного обновления политической руководства в Украине, важной долей коалиционного договора, международное обязательство страны и предвыборное обращение главы Украины Петр Порошенко.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Обуховском районе столицы во время акции протеста у дома народного депутата Украины Сергея Левочкина пострадал журналист и несколько правоохранителей, один из которых госпитализирован.


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