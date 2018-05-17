16:31 17.05.2018 | Общество | Новости
100194307:test

На картах Google добавили Крымский мост

В поисково-информационной картографической службе Google мост, который незаконно построили из России во временно аннексированный полуостров Крым, изобразили только через два дня после официального открытия.

На картах Google добавили Крымский мост

Об этом сообщают пользователи социальных сетей в Facebook.

Хотя на картах сооружение уже появилось, проложить маршрут от близлежащих городов России в Керчь путем моста приложение Google Maps не дает возможности.

В то же время другое аналогичное приложение для построения маршрутов "Яндекс.Карты" со дня открытия изобразил мост и покажут загруженность Крымского моста по всей его протяженности.

15 мая российский президент Владимир Путин открыл автодорожную часть Крымского моста в то время, когда сооружение железнодорожной части транспортного перехода ещё длится и планируется закончить в 2019 году. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в правительстве Российской Федерации заявляют, что американским правоохранительным органам необходимо обратить внимание на публикацию американского издания The Washington Examiner о планировании ликвидации Керченского моста.


Поделиться
Читайте также:
 
Украинские звезды ярко нарядились ко дню вышиванки - ФОТО Тиллерсон предупреждает о кризисе этических представлений у американских лидеров В Кремле ответили на призыв американских СМИ взорвать Крымский мост Стоимость нефти побила четырехлетний рекорд
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив