На бракосочетание принца Гарри и Меган Маркл паре подарят быка

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Индийский бык получил имя Мерри (Merry), так соединили имена Меган и Гарри. Животное участники организации обнаружили слабым и раненным после того, как ему приходилось всю жизнь перевозить тяжелые тележки под горячим солнцем. Глубокое повреждение на шее быка уже вылечили. В остальные дни после свадьбы животное будет отдыхать в индийском святилище в Махараштре.

В PETA заявляют, что спасение Мерри можно назвать отличным свадебным подарком для влюбленных, когда они хотят, чтобы их день выделился благотворительной работой и взносами. До этого принц Гарри и Меган Маркл призвали людей не рассылать им свадебных подарков, а перечислять средства в семь благотворительных организаций, список которых пара обнародовала.

Напомним, как раньше сообщал "УРА-Информ", известная пара Великобритании, принц Гарри и Меган Маркл определились с девочками-цветочницами и мальчиками-пажами для своего свадебного мероприятия.