17:54 17.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На бракосочетание принца Гарри и Меган Маркл паре подарят быка

Представительство международной организации по борьбе за права животных (PETA) в Индии вручит принцу Гарри и Меган Маркл в честь их свадьбы живого быка.

На бракосочетание принца Гарри и Меган Маркл паре подарят быка

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Индийский бык получил имя Мерри (Merry), так соединили имена Меган и Гарри. Животное участники организации обнаружили слабым и раненным после того, как ему приходилось всю жизнь перевозить тяжелые тележки под горячим солнцем. Глубокое повреждение на шее быка уже вылечили. В остальные дни после свадьбы животное будет отдыхать в индийском святилище в Махараштре.

В PETA заявляют, что спасение Мерри можно назвать отличным свадебным подарком для влюбленных, когда они хотят, чтобы их день выделился благотворительной работой и взносами. До этого принц Гарри и Меган Маркл призвали людей не рассылать им свадебных подарков, а перечислять средства в семь благотворительных организаций, список которых пара обнародовала.

Напомним, как раньше сообщал "УРА-Информ", известная пара Великобритании, принц Гарри и Меган Маркл определились с девочками-цветочницами и мальчиками-пажами для своего свадебного мероприятия.


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