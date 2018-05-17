Красный Крест направил на Донбасс более 200 тонн гумпомощи

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в четверг, 17 мая.

Отметим, что грузовики Красного Креста перевозили для жителей Донецкой области гигиенические наборы, канцелярские принадлежности и сульфат алюминия.

"Проследовали десять грузовых автомобилей с около 200 тонн гуманитарного груза", - говорится в сообщении погранведомства.

Соответствующий груз был отправлен через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда Новотроицкое.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", иинистр внутренних дел Арсен Аваков поделился своими взглядами на варианты завершения войны на Донбассе. По его словам, для реализации плана по введению миротворцев на востоке страны необходимо установить не военный, а полицейский контроль на украино-российской границе.