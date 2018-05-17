Хуг срочно едет на Донбасс с незапланированной поездкой

Он едет с незапланированной поездкой в связи с серьезным ухудшением ситуации с безопасностью в регионе. Как сообщила пресс-служба ОБСЕ, за последние 24 часа ситуация вдоль линии разграничения сильно изменилась и Хуг намерен оценить ее влияние на местное население.

Также он планирует обсудить меры по снижению напряженности.

Напомним, в Светлодарске четверг утром, 17 мая, боевики обстреляли школу, один человек ранен. Прокуратура квалифицировала обстрел школы в Светлодарске как террористический акт.

Как сообщал УРА-Информ, ситуация в зоне операции Объединенных сил за прошедшие сутки обострилась. Российские войска 66 раз открывали огонь по позициям сил ООС. В результате боевых действий двое военнослужащих погибло, четверо получили ранения.