Хуг срочно едет на Донбасс с незапланированной поездкой

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Хуг в четверг, 17 мая, отправляется на Донбасс.
Он едет с незапланированной поездкой в связи с серьезным ухудшением ситуации с безопасностью в регионе. Как сообщила пресс-служба ОБСЕ, за последние 24 часа ситуация вдоль линии разграничения сильно изменилась и Хуг намерен оценить ее влияние на местное население.
Также он планирует обсудить меры по снижению напряженности.
Напомним, в Светлодарске четверг утром, 17 мая, боевики обстреляли школу, один человек ранен. Прокуратура квалифицировала обстрел школы в Светлодарске как террористический акт.
Как сообщал УРА-Информ, ситуация в зоне операции Объединенных сил за прошедшие сутки обострилась. Российские войска 66 раз открывали огонь по позициям сил ООС. В результате боевых действий двое военнослужащих погибло, четверо получили ранения.
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