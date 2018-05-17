Херсонский суд арестовал Вышинского на два месяца

Таким образом, руководитель информационного агентства будет находится под стражей до 13 июля 2018 года. Как сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, суд сегодня избрал задержанному меру пресечения шестьдесят дней арест без права залога.

Вышинского обвиняют по статье Уголовного Кодекса Украины "Государственная измена". Санкция этой статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник, 15 мая, Служба безопасности Украины провела обыски в киевском офисе агентства "РИА Новости Украина" и задержала руководителя агентства Кирилла Вышинского по подозрению в государственной измене. Во время обыска сотрудники СБУ обнаружили у Вышинского паспорт гражданина Российской Федерации. Всего сотрудники СБУ провели пять обысков в помещениях "РИА Новости Украина", а также у лиц, причастных к деятельности российского издания.