13:32 17.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: Важность кадровика для современного бизнеса

Инспектор по кадрам, менеджер по персоналу, кадровик, эйчар — очень часто эти слова используются как синонимы, обозначающие одну профессию. Так есть ли разница между кадровиком и HR’ом? Чем они занимаются и почему не могут называться одинаково? 

Эксклюзив: Важность кадровика для современного бизнеса

Ответы на эти и другие вопросы  приводит специалист в сфере HR Елена Цимбал в интервью ТК "Первый деловой" для программы "Деловое утро".

"Отдел кадров в советское время не интересовался инструментами для развития предприятия и его сотрудников. Вопросы мотивации и обучения персонала, личностное развитие и квалификация сотрудника – это все не волновало кадровиков. В связи с развитием бизнеса началось и развитие HR, как отрасли. Основная задача специалиста HR – это развитие бренда, привлечение в компанию талантов и звезд, выстраивание корпоративной стратегии для достижения единой цели и наилучшего результата", — отметила Е.Цимбал.

Как сформулировать, и самое главное – привести к действию HR-стратегию компании? Отправлять ли HR-менеджера на необитаемый остров за нужными словами, которые выразят HR-стратегию максимально точно; как проанализировать состояние компании перед тем, как приступать к формулированию? Об этом наш разговор с Еленой Цымбал.


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