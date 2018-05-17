Эксклюзив: Важность кадровика для современного бизнеса

Ответы на эти и другие вопросы приводит специалист в сфере HR Елена Цимбал в интервью ТК "Первый деловой" для программы "Деловое утро".

"Отдел кадров в советское время не интересовался инструментами для развития предприятия и его сотрудников. Вопросы мотивации и обучения персонала, личностное развитие и квалификация сотрудника – это все не волновало кадровиков. В связи с развитием бизнеса началось и развитие HR, как отрасли. Основная задача специалиста HR – это развитие бренда, привлечение в компанию талантов и звезд, выстраивание корпоративной стратегии для достижения единой цели и наилучшего результата", — отметила Е.Цимбал.

Как сформулировать, и самое главное – привести к действию HR-стратегию компании? Отправлять ли HR-менеджера на необитаемый остров за нужными словами, которые выразят HR-стратегию максимально точно; как проанализировать состояние компании перед тем, как приступать к формулированию? Об этом наш разговор с Еленой Цымбал.