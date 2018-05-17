Британская полиция в больнице начала допрашивать Скрипаля - СМИ

Допросы проводятся в больнице, где он находится после отравления в Солсбери. Как сообщает в четверг, 17 мая, телеканал Sky News, сотрудники британских правоохранительных органов хотят больше узнать о жизни Скрипаля в Великобритании, а также о его деятельности за последнее время перед отравлением.

Допрос проходит на темы регулярных поездок Скрипаля в Лондон и за границу, а также о "ежемесячных встречах" Скрипаля в ресторане в Солсбери с его "предсказуемым бывшим куратором из (британской секретной разведывательной службы) MI6".

Остальные подробности происходящего телеканал не уточняет, отмечая, что Скрипаль до сих пор находится в больнице.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в полиции заявили, что Сергей Скрипаль, отравленный вместе с дочерью в британском Солсбери в начале марта, тайно встречался с сотрудниками эстонской и чешской разведки. По предварительным сведениям, в течение нескольких лет Скрипаль часто совершал иностранные поездки с целью информирования европейских разведывательных служб о работе ГРУ.