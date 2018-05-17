10:15 17.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Авиакомпания Nordica начнет летать с Одессы в Таллинн

Эстонская авиакомпания Nordica Aviation возобновила рейсы Одесса-Таллинн. Об этом сообщиди в пресс-службе международного аэропорта "Одесса".

Авиакомпания Nordica начнет летать с Одессы в Таллинн

Таким образом, эстонская авиакомпания Nordic Aviation совместно с LOT Polish airlines возобновила выполнение полетов на направлении Таллинн-Одесса-Таллинн.

Известно, что рейсы будут осуществляться каждую субботу с вылетом из Таллиннского аэропорта им. Леннарта Мери в 12:20, из аэропорта "Одесса" - в 15:15 по местному времени.

Кроме того, в период с 27 июня по 23 августа будут добавлены еще две частоты по средам и четвергам. Пассажиры будут перебывать в полете 2 час 20 мин.

Nordica или Nordic Aviation Group AS, принадлежащая эстонскому государству компания, организует полеты в сотрудничестве с польской авиакомпанией LOT Polish Airlines.

Из Таллинна авиакомпания Nordic Aviation Group AS обслуживает на регулярной основе более 20 авиамаршрутов. Международный аэропорт "Одесса" относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами страны, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", крупнейшая в Европе авиакомпания-лоукостер из Ирландии Ryanair может начать свою работу в Украине раньше запланированного срока. Так заявил во время визита во Львовскую область президент Украины Петр Порошенко. 


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