Апрель в Европе стал самым теплым за последние 40 лет

Тут температура воздуха была примерно на 2,4 градуса выше среднего показателя. Как сообщает Euronews, глобальная температура в апреле была значительно выше среднего, за исключением центральной части Соединенных Штатов Америки и большей части Канады

При этом в Европе апрель был необычайно теплым, температура в нескольких городах приблизилась к 30 градусам. Такая температура больше характерна для лета.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице две ночи подряд на 9 и 10 мая оказались самыми теплыми в истории наблюдений. Столбик термометра в ночь на среду не опустился ниже 16,6 градусов тепла, что на 0,4 градуса теплее, чем это было в 1967 году. Таким образом, эта ночь стала самой теплой за последние 137 лет.

По данным обсерватории ночь на 10 мая также побила новый рекорд. Столбик термометра не опустился ниже 16 градусов, что на 0,6 градуса выше температуры 1996 года.