Выплаты по инвалидности иностранцам и украинцам в ВСУ уровняли

Об этом сообщает сайт парламента.

В Администрации президента заявляли, что миссией новопринятого закона выступает повышение качества социальной защиты иностранцев или лиц без гражданства, которые проходят военную службу в ВСУ.

В ведомстве отметили, что документ улучшает действующее законодательство Украины и определяет на одинаковой планке сумму единовременного денежного пособия в случае смерти, инвалидности или частичной потери трудоспособности без назначения группы инвалидности для всех военнослужащих ВСУ. В частности, это относится к иностранцам или лицам без гражданства, которые несут военную службу в ВСУ.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Киеве 201 ребенок с инвалидностью будет получать ежемесячную материальную помощь.