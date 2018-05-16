Выплаты по инвалидности иностранцам и украинцам в ВСУ уровняли

В Украине с 16 мая 2018 года набрал силу закон, улучшающий вопрос с выплатами единовременного пособия в ситуации с гибелью, инвалидностью иностранцев или людей без гражданства, которые несли военную службу в Вооруженных силах Украины.
Об этом сообщает сайт парламента.
В Администрации президента заявляли, что миссией новопринятого закона выступает повышение качества социальной защиты иностранцев или лиц без гражданства, которые проходят военную службу в ВСУ.
В ведомстве отметили, что документ улучшает действующее законодательство Украины и определяет на одинаковой планке сумму единовременного денежного пособия в случае смерти, инвалидности или частичной потери трудоспособности без назначения группы инвалидности для всех военнослужащих ВСУ. В частности, это относится к иностранцам или лицам без гражданства, которые несут военную службу в ВСУ.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Киеве 201 ребенок с инвалидностью будет получать ежемесячную материальную помощь.
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