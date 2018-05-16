Во вторник на Донбассе погиб один военнослужащий, двое получили ранения

Боевики 45 раза нарушали режим прекращения огня. При этом из них 17 раз с применением тяжелого вооружения.

В результате боевых действий один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба операции Объединенных сил, оккупанты снова, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, около шести часов утра вчера, 15 мая, обстреляли из 82-мм минометов населенный пункт Новгородское.

На Луганском направлении наиболее напряженной была обстановка в районе населенных пунктов Троицкое и Новозвановка.

На Донецком направлении активные оборонительные действия подразделения Объединенных сил вели в районах населенных пунктов Майское, Зайцево, Железное, Верхнеторецкое и Пески.

По данным разведки, потери противника прошедшие сутки составили двое погибших и трое раненых. Адекватный ответ также враг получил на Мариупольском направлении вблизи населенных пунктов Талаковка и Широкино.

Напомним, в понедельник, 14 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной. Вместе с тем интенсивность боевых действий на линии соприкосновения немного уменьшилась. Боевики 42 раза нарушали режим прекращения огня. При этом 11 из них были произведены их запрещенных минскими договоренностями минометов.