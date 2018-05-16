В Украине новая вспышка кори, за неделю заболело более 1,4 тыс. людей

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

За 19 по счету неделю 2018 года корью заразилось 1407 человек, среди которых 651 взрослый и 756 ребенок. Это свидетельствует о возрастании вспышки болезни, если сравнять с результатами прошлых недель.

Самое большое число новых случаев заболевания зафиксировано в Винницкой, Волынской, Киевской, Львовской, Луганской, Ровенской, Черниговской областях, а также в столице. Процент соотношения среди заболевших взрослых тоже поднимается.

В общем, с начала 2018 года корь подхватило 15 261 людей, среди которых 6243 взрослых и 9018 детей. За это время от осложнений кори погибло восемь людей. Шестеро умерших были детьми, а двое взрослыми.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", с начала года больше всего людей заболели корью в Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Одесской и Черновицкой областях.