В ОЗХО подтвердили использование хлорина в Сирии

Об этом говорится в сообщении международной организации.

Сообщается, что соответствующие выводы были сделаны благодаря двум бочкам, в которых предварительно находился хлорин, а также на многочисленных свидетельствах от пострадавших и сделанных проб в районе использования химоружия.

В ОЗХО не уточнили, какая сторона применила запрещенное оружие, отметив, что лабораторные тесты подтвердили присутствие хлора.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", США и Франция одобрило и направило премьер-министру Великобритании Терезе Мэй совместные меры для сдерживания дальнейшего использования Дамаском химического оружия после предполагаемой атаки в Думе.