В ОЗХО подтвердили использование хлорина в Сирии

Организация по запрещению химического оружия заявила в среду, что хлор применялся в качестве химического оружия в февральской атаке в сирийском городе Серакиб.
Об этом говорится в сообщении международной организации.
Сообщается, что соответствующие выводы были сделаны благодаря двум бочкам, в которых предварительно находился хлорин, а также на многочисленных свидетельствах от пострадавших и сделанных проб в районе использования химоружия.
В ОЗХО не уточнили, какая сторона применила запрещенное оружие, отметив, что лабораторные тесты подтвердили присутствие хлора.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", США и Франция одобрило и направило премьер-министру Великобритании Терезе Мэй совместные меры для сдерживания дальнейшего использования Дамаском химического оружия после предполагаемой атаки в Думе.
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