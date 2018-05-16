В Минске в ТКГ заявили о необходимости давления всего мира на Россию

Там подчеркнули, что прогресс в вопросе освобождения заложников отсутствует. Как написала в среду, 16 мая, на своей страничке в Facebook первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, нет никакого прогресса и поиске пропавших.

Это вызывает огромное беспокойство, особенно на фоне последних тревожных новостей об ухудшении состояния здоровья наших политзаключенных и заложников, об объявленной Олегом Сенцовым голодовке, а также длительной голодовке Балуха. Вопрос заложников требуют давления всего мира на РФ, - написала она.

Вместе с тем Геращенко отметила, что сейчас все еще нет ответа от россиян в отношении 23 российских граждан, осужденных за преступления против Украины, которых Украина готовы передать РФ для освобождения политзаключенных и заложников.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня украинский политзаключенный Олег Сенцов объявил голодовку. Такими действиями он требует освободить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Как сообщила в среду утром, 16 мая, двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан, он готовился к этому шагу два месяца, отказываясь от передач и физически готовил организм.