В картах Google не изображен Керченский мост

Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Один из пользователей Twitter заявил, что на "Яндекс. Картах" мост уже возник. Некоторые люди заметили, что приложение не прокладывает маршрут через сооружение. Многие начали возмущаться по этому поводу и потребовали наказания для сотрудников российских Google за саботаж Керченского моста.

16 марта со стороны Тамани первая часть автотранспорта выехала на мост в 04:30 утра по киевскому времени. В числе первых членов движения были местные жители, строители моста, ветераны и официальный представитель МИД России Мария Захарова. На транспортных средствах были прикреплены шарики и знамена России.

Автодорожную долю сооружение планировали открыть в декабре 2018 года, но вышло закончить строительство на шесть месяцев раньше определенного ранее срока.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что убытки Украины от строительства Керченского моста составили 500 миллионов гривен в год.