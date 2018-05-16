Синоптики предупреждают о подъеме воды на реках Закарпатья

Как сообщил пресс-центр Госудпртвенной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные украинских синоптиков, на реках Закарпатской области вода может подняться на 0,5-1,5 метра.

При этом на реках бассейнов Сяна, Днестра в Львовской и Ивано-Франковской областях вода может подняться на на 0,3-1,0 метров. Также при очень сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока и образования локальных селевых потоков.

Кроме того, спасатели предупредили о грозах и шквалах в Украине. По их данным сегодня в западных областях местами порывы ветра могут достигать 15-20 метров на секунду, а на высокогорье Карпат до 25-30 метров на секунду, в Карпатах и ​​на Закарпатье утром и днем ​​ожидаются очень сильные дожди.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на западе Украины в среду дождь, днем местами сильный, гроза. Температура воздуха ночью составит 7-12 теплых градусов. Днем будет от 15 до 20 теплых градусов.