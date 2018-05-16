Сайдик надеется на прогресс в обмене пленными после встречи "Нормандской четверки"

Вместе с тем, он рассчитывает, что решение этой проблемы может изменится по итогам встречи в "Нормандском формате". Как пояснил в среду, 16 мая, дипломат, гуманитарная подгруппа обсуждает эти вопросы очень подробно и если будут встречи на уровне "Нормандского формата, надеемся, что там будет прогресс.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, а Минске, где сегодня прошло очередное заседание Трехсторонней контактной группе по ситуации на Донбассе, заявили о необходимости давления всего мира на Российскую Федерацию. Там подчеркнули, что прогресс в вопросе освобождения заложников отсутствует.

Как написала в среду, 16 мая, на своей страничке в Facebook первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, нет никакого прогресса и поиске пропавших. Это вызывает огромное беспокойство, особенно на фоне последних тревожных новостей об ухудшении состояния здоровья наших политзаключенных и заложников, об объявленной Олегом Сенцовым голодовке, а также длительной голодовке Балуха. Вопрос заложников требуют давления всего мира на РФ, - написала она.