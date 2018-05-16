Российскому блогеру запретили въезд в Украину перед его весенним туром по стране

Об этом сообщает блогер в своем посте в социальной сети Twitter. Ведомство утвердило такое решение по итогу обращений общественной украинской организации "Отпор". Ее участники обвиняли артиста в антиукраинской позиции и заявлениях в поддержку российской политики и оккупации Крыма.

Поперечный негативно отреагировал на решение ведомства. Он заявил, что они поступили нагло и играют человеческими судьбами. Блогер утверждает, что обвинения против него фальсифицированы и отрицает свою антиукраинскую позицию и что он оппозиционно настроен к российским властям.

После этого Поперечный попросил не беспокоиться своих украинских зрителей.

В Украине в комика были запланированы четыре стендап-выступления - 17 мая в Одессе, 18 и 19 мая в Киеве и 20 мая в Харькове. В блогера в Киеве проживает мать, а сам он закончил школу в столице. Ранее он уже несколько раз выступал в Украине.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", участника Европейского парламента от партии "Зеленых", 63-летнего литовца Брониса Ропе временно ограничили во въезде на территорию России сроком на пять лет.