На Донбассе от пули снайпера погиб украинский доброволец

В среду, 16 мая, в зоне Операции объединенных сил, от пули снайпера погиб украинский доброволец.
Вражеская пуля попала 41-летнему Сергею Гундеру с позывном "Татарин" прямо в сердце. Как сообщает "Галицкий корреспондент", житель Ивано-Франковска, военнослужащий 9-й роты 93-й отдельной механизированной бригады погиб на месте.
Сергей Гундер родился в Харькове, последние десять лет жил в Ивано-Франковске. На фронт ушел добровольцем, с января 2015 служил в 93-й ОМБр, год участвовал в боях в Песках, в 2015-м году получил тяжелое ранение в руку во время разведки, получил инвалидность II группы.
После демобилизации подписал контракт. Также был активным участником волонтерской организации "Галицкие львы". У него остались мать в Харькове, жена и дочь в Драгомирчанах, и двое детей от первого брака в Надвирной.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, российско-оккупационные войска за минувшие сутки 45 раз нарушили режим прекращения огня, из них 17 раз с применением тяжелого вооружения.
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