Марк Цукерберг отказался выступать перед британским парламентом

Руководитель компании Facebook Марк Цукерберг отказался прибыть в Лондон 24 мая и ответить на вопросы комитета по культуре, спорту и СМИ касательно утечки пользовательских данных.
Об этом сообщает The Verge
Отметим, что накануне британский парламент направил Facebook официальное письмо, в котором Цукербергу рекомендовали прибыть в Лондон 24 мая и ответить на вопросы комитета по культуре, спорту и СМИ касательно утечки пользовательских данных. Подтвердить присутствие CEO просили до 11 мая.
В то же время глава PR-отдела соцсети Ребекки Стимсон заявил, что у Марка в данный момент нет планов встречаться с комитетом или посещать Великобританию.
При этом глава профильного комитета Дэмиен Коллинз добавил, что Цукерберг сможет отвечать по видеосвязи. Однако отвергнув предложение о сотрудничестве, глава Facebook рискует, что во время следующего посещения Великобритании или даже транзитного перелета через Хитроу, его могут принудительно вызвать на слушание — и если он откажется, арестовать.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", обнародованные документы демонстрируют, как тактика российских пропагандистов на Facebook становилась все более утонченной и провокационной на протяжении двух лет до и после президентских выборов в США в 2016 году.
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