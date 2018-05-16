Марк Цукерберг отказался выступать перед британским парламентом

Об этом сообщает The Verge

Отметим, что накануне британский парламент направил Facebook официальное письмо, в котором Цукербергу рекомендовали прибыть в Лондон 24 мая и ответить на вопросы комитета по культуре, спорту и СМИ касательно утечки пользовательских данных. Подтвердить присутствие CEO просили до 11 мая.

В то же время глава PR-отдела соцсети Ребекки Стимсон заявил, что у Марка в данный момент нет планов встречаться с комитетом или посещать Великобританию.

При этом глава профильного комитета Дэмиен Коллинз добавил, что Цукерберг сможет отвечать по видеосвязи. Однако отвергнув предложение о сотрудничестве, глава Facebook рискует, что во время следующего посещения Великобритании или даже транзитного перелета через Хитроу, его могут принудительно вызвать на слушание — и если он откажется, арестовать.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", обнародованные документы демонстрируют, как тактика российских пропагандистов на Facebook становилась все более утонченной и провокационной на протяжении двух лет до и после президентских выборов в США в 2016 году.