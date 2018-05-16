Известный карикатурист высмеял открытие Крымского моста - ФОТО

Известный российский художник-карикатурист, архитектор Сергей Елкин высмеял в рисунке открытие Керченского моста в Крым.
Как известно, указанный мост соединяет аннексированный у Украины полуостров с материковой Россией. Так, соответствующую миниатюру автор разместил на своей странице в Facebook.
"Путин открыл скандальный мост, ведущий в аннексированный Россией Крым. Вот как это видит наш Сергей Елкин", - подписана карикатура.
В свою очередь пользователи социальных сетей стали активно обсуждать рисунок популярного художника.
"Вован воображает себя царем и мост тоже воображаемый", - отреагировал Алекс Бананов.
"Мост! Усохни моя душенька, мост!!!" - написал Валерий Васильев.
"Неправда это, он по мосту на КАМАЗе ехал", - прокомментировал Олег Филипченко.
Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", строительство Российской Федерацией моста через Керченский пролив в сторону оккупированного полуострова Крым свидетельствует об очередном нарушении со стороны РФ территориальной целостности Украины.
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