19:55 16.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Из больницы в Черкассах выписали всех отравившихся детей

По состоянию на вечер 16 мая 2018 года из медицинского учреждения в Черкассах выписали домой всех больных, которых госпитализировали после отравления во время школьной линейки.

Из больницы в Черкассах выписали всех отравившихся детей

Об этом сообщают в управлении здравоохранения Черкасской ОГА.

8 мая в городе Черкассы на территории общеобразовательного учебного учреждения №8 во время торжественноц линейки началось массовое ухудшение самочувствия у 15 учеников школы со второго по девятый классы.

Некоторое время спустя в больницу были перемещены уже 59 людей с признаками отравления неопределенным веществом. Следствие пока что исследует более пяти основных версий отравления.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", сотрудники киевской Госпродпотребслужбы назвали внеплановый ремонт с применением низкопробных строительных материалов главной версией отравления школьников в Черкассах и в Днепропетровской области.


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