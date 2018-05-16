Из больницы в Черкассах выписали всех отравившихся детей

По состоянию на вечер 16 мая 2018 года из медицинского учреждения в Черкассах выписали домой всех больных, которых госпитализировали после отравления во время школьной линейки.
Об этом сообщают в управлении здравоохранения Черкасской ОГА.
8 мая в городе Черкассы на территории общеобразовательного учебного учреждения №8 во время торжественноц линейки началось массовое ухудшение самочувствия у 15 учеников школы со второго по девятый классы.
Некоторое время спустя в больницу были перемещены уже 59 людей с признаками отравления неопределенным веществом. Следствие пока что исследует более пяти основных версий отравления.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", сотрудники киевской Госпродпотребслужбы назвали внеплановый ремонт с применением низкопробных строительных материалов главной версией отравления школьников в Черкассах и в Днепропетровской области.
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