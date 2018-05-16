Из больницы в Черкассах выписали всех отравившихся детей

Об этом сообщают в управлении здравоохранения Черкасской ОГА.

8 мая в городе Черкассы на территории общеобразовательного учебного учреждения №8 во время торжественноц линейки началось массовое ухудшение самочувствия у 15 учеников школы со второго по девятый классы.

Некоторое время спустя в больницу были перемещены уже 59 людей с признаками отравления неопределенным веществом. Следствие пока что исследует более пяти основных версий отравления.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", сотрудники киевской Госпродпотребслужбы назвали внеплановый ремонт с применением низкопробных строительных материалов главной версией отравления школьников в Черкассах и в Днепропетровской области.