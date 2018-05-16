Эксклюзив: Медицинская реформа нарушает Конституцию Украины, - Клочок

Об этом в эфире ТК "Первый Деловой" заявил социальный эксперт Валерий Клочок. По его словам, это не единственная проблема реформ от Ульяны Супрун.

"Объясню на примере. Есть помещение, медучреждение, где работают врачи. Это коммунальное предприятие по факту находиться на балансе определенного местного совета. И местный совет должен решать вопросы по благоустройству этого помещения, закупке аппаратуры и т.п. А вот набирать туда врачей и выплачивать заработную плату совет не может. Возникает логический вопрос: как это всё можно объединить. Ещё один момент, который хотел бы отметить как тот, что негативно влияет на проведение данной реформы. А за какими юридическими адресами регистрируются новоиспеченные автономные коммунальные медучреждения относительно местных советов, к которым они прикреплены. Суть в том, что очень часто тут возникают несовпадения. Это приводит к тому, что НДФЛ отчисляется в другой бюджет, другого населенного пункта", — отметил В.Клочок

Развернутую версию разговора смотрите на сайте ТК "Первый Деловой" в программе Бизнес, а также на нашем канале в Youtube