12:57 16.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: Медицинская реформа нарушает Конституцию Украины, - Клочок

Медицинская реформа нарушает конституционную норму (Статья 49 Конституции Украины) о доступном для всех граждан медицинском обслуживании и бесплатной медицинской помощи. Поскольку реформа отрасли предусматривает создание прибыльных коммунальных медицинских учреждений, которые будут вести хозяйственную деятельность путем предоставления платных медицинских услуг. 

Эксклюзив: Медицинская реформа нарушает Конституцию Украины, - Клочок

Об этом  в эфире ТК "Первый Деловой" заявил социальный эксперт Валерий Клочок. По его словам, это не единственная проблема реформ от Ульяны Супрун. 

"Объясню на примере. Есть помещение, медучреждение, где работают врачи. Это коммунальное предприятие по факту находиться на балансе определенного местного совета. И местный совет должен решать вопросы по благоустройству этого помещения, закупке аппаратуры и т.п. А вот набирать туда врачей и выплачивать заработную плату совет не может. Возникает логический вопрос: как это всё можно объединить. Ещё один момент, который хотел бы отметить как тот, что негативно влияет на проведение данной реформы. А за какими юридическими адресами регистрируются новоиспеченные автономные коммунальные медучреждения относительно местных советов, к которым они прикреплены. Суть в том, что очень часто тут возникают несовпадения. Это приводит к тому, что НДФЛ отчисляется в другой бюджет, другого населенного пункта", — отметил В.Клочок 

Развернутую версию разговора смотрите на сайте  ТК "Первый Деловой" в программе Бизнес, а также на нашем канале в Youtube


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