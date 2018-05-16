15:58 16.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: "Маркетологи сегодня более важны, чем сами производители", - А.Козак

Просто информировать потребителя  о товаре или услуге - это уже вчерашний день в маркетинге. О чем думает человек, когда утром просыпается, чем живет каждый день он и вся его семья  - это уже мотивирует маркетологов на выстраивание ежедневных коммуникаций  между производителем и потребителем, говорит специалист по рекламе брендов Антон Козак, в интервью ТК "Первый деловой" для программы "Деловое утро".

Эксклюзив:

"Маркетологи сегодня, даже более важны для любой компании, которая производит и продает товары или услуги, чем сами производители продукта. Потому что если покупатель не узнает о товаре, он никогда не будет продан. И именно поэтому сейчас нет ни одной компании, которая бы пренебрегала маркетингом, даже если это очень понятный  и всемирно известный бренд. Но сегодня в маркетинге появились более узкие задачи. Такие, как омниканальность, т.е. взаимная интеграция разрозненных каналов коммуникации в единую систему, которая обеспечивает непрерывные коммуникации с клиентом и релевантность маркетинговой информации", - заявил А.Козак.

По его словам, немаловажную роль в смене маркетинговых задач сыграла "Цифровая трансформация" (Digital Transformation) современного общества, а именно - освоение новых цифровых каналов, которые ранее не использовались: мессенджеры, чат-боты, интернет вещей, социальные сети и т.п.


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