Движение в центре Харькова на несколько часов ограничат

Это связано с парадом вышиванок, который состоится в городе и приуроченные ко Всемирному дню вышиванки. Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, по предварительным данным, участие в них примут около 700 граждан.

В связи с проведением массовых мероприятий начиная с четырех часов дня и до 19.30 будет ограничено дорожное движение по улице Сумская. В полиции также заверили, что охрану общественного порядка и безопасность граждан будут обеспечивать 150 полицейских.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" 17 мая проведет акцию по бесплатному проезду для пассажиров. При этом это будут киевляне, одетые в вышиванки. Как сказано в сообщении предприятия, начиная с восьми часов утра и 11 часов на станциях "Майдан Незалежности", "Золотые ворота", "Крещатик", "Лыбедская", "Университет", "Арсенальная".