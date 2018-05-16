Детские аксессуары, которые облегчают жизнь

Наряду с позитивными эмоциями и запоминающимися моментами родители сталкиваются с ожидаемыми трудностями – например, как усадить ребенка в машину, как взять на прогулку все необходимое, как удовлетворить элементарные потребности ребенка вдали от дома. На помощь маме и папе приходят специальные аксессуары, о которых не слышали наши родители, но которые могут в разы упростить жизнь новому поколению.

Органайзер в машину

Поездка в автомобиле с ребенком – задача не из простых, особенно, если кроме водителя в салоне больше нет взрослых. Важно подумать и о безопасности, и о комфорте ребенка, и о том, чтобы ему не было скучно в ходе длительных поездок. Если за безопасность отвечает специальное кресло, то проблему с хранением вещей и развлечением юных пассажиров отлично решает органайзер в машину для детей.

Это своеобразный чехол с отделениями и карманами, который фиксируется на спинке переднего сидения. Органайзер укомплектован всем необходимым, чтобы родители могли хранить все важное для путешествия с малышом в одном месте и непосредственной доступности. При желании в органайзере также можно закрепить планшет с наушниками, чтобы ребенок мог смотреть свои любимые мультфильмы в пути. Дополнительно этот аксессуар защищает спинку от возможных загрязнений.

Органайзер для коляски

Аналогичный аксессуар есть и для колясок. Только будучи родителем, понимаешь, как много всего нужно взять на прогулку с малышом. Более того, все это должно быть буквально под рукой, чтобы мама или папа могли достать, например, салфетки или игрушку, не копаясь в сумки несколько минут.

Практичная сумка-органайзер для коляски, несмотря на простоту конструкции, становится настоящей палочкой-выручалочкой. Она надежно фиксируется на детском «транспорте» и располагает целым набором карманов, отделений и ниш для хранения всего, что нужно – от мобильного телефона до бутылочки. Органайзер продуман таким образом, чтобы мама или папа могли быстро доставать и прятать необходимую мелочевку, удобно хранить весь "прогулочный" инвентарь и не таскать с собой дополнительные рюкзаки, сумки и ранцы.

На самом деле, таких аксессуаров, о которых даже не догадывается большинство родителей, и которые могут значительно упростить жизнь, очень много. Взять хотя бы портативный дорожный писсуар или прорезыватели зубов, детскую посуду или уютные ночники.