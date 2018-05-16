Адвокат Януковича планирует помочь начать дело против Сергеева

Судебный защитник бывшего главы Украины Виктора Януковича планирует инициировать запуск уголовного производства в сторону экс-представителя Украины в ООН Юрия Сергеева. Адвокат утверждает, что он неправдиво преподносил данные в ООН по поводу ситуации в стране в 20-х числах февраля 2014 года.
Об этом сообщает адвокат Януковича Виталий Сердюк в Facebook.
Сердюк заявил, что Юрия Сергеева необходимо привлечь к уголовной ответственности из-за содействия в запланированном служебном подлоге и способствованию перевороту в политике страны.
Как считает защитник, Сергеев отправил на имя главы Совета Безопасности ООН письмо, которым подкреплял и заявление президента Александра Турчинова. В нем шла речь о том, что 22 февраля 2014 Виктор Янукович в одном из видеообращений сказал, что отрекается от Соглашения об урегулировании кризиса в Украине в 2014 году и не будет утверждать принятый Верховной Радой закон о восстановлении политики Конституции 2004 года. После этого он покинул столицу в неустановленной стороне и фактически сам ушел от исполнения конституционных обязанностей.
Напомним, как рнаее сообщал "УРА-Информ", Оболонский райсуд Киева в течение месяца может вынести приговор беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу, которого обвиняют в государственной измене.
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