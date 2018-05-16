Адвокат Януковича планирует помочь начать дело против Сергеева

Об этом сообщает адвокат Януковича Виталий Сердюк в Facebook.

Сердюк заявил, что Юрия Сергеева необходимо привлечь к уголовной ответственности из-за содействия в запланированном служебном подлоге и способствованию перевороту в политике страны.

Как считает защитник, Сергеев отправил на имя главы Совета Безопасности ООН письмо, которым подкреплял и заявление президента Александра Турчинова. В нем шла речь о том, что 22 февраля 2014 Виктор Янукович в одном из видеообращений сказал, что отрекается от Соглашения об урегулировании кризиса в Украине в 2014 году и не будет утверждать принятый Верховной Радой закон о восстановлении политики Конституции 2004 года. После этого он покинул столицу в неустановленной стороне и фактически сам ушел от исполнения конституционных обязанностей.

Напомним, как рнаее сообщал "УРА-Информ", Оболонский райсуд Киева в течение месяца может вынести приговор беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу, которого обвиняют в государственной измене.