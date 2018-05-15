Волкер во вторник отправился на Донбасс, он планирует встретиться с военными

Он намерен провести оценку ситуации на месте. Как сообщает Голос Америки, сегодня Волкер планирует встретиться с украинскими военными для того, чтобы выяснить ситуацию на передовой, а также с представителями общественных, гуманитарных организаций и пострадавшими для того, чтобы понять потребности в гуманитарной помощи.

Сам спецпредставитель накануне отметил, что направляется в восточную Украину, чтобы больше узнать о ситуации на местах, а также о гуманитарном кризисе на Донбассе.

Напомним, 14 мая 2018 года спецпредставитель Волкер прибыл в Украину.

Как сообщал УРА-Информ, Государственный департамент Соединенных Штатов Америки не расширял полномочия своего специального представителя по вопросам Украин Курта Волкера. В понедельник, 14 мая, руководитель украинской службы "Голоса Америки" Мирослпава Гонгадзе опровергла свое предыдущее заявление об увеличении полномочий Волкера.