10:32 15.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Волкер во вторник отправился на Донбасс, он планирует встретиться с военными

Специальный представитель государственного департамента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер во вторник утром, 15 мая, отправился на Донбасс.

Волкер во вторник отправился на Донбасс, он планирует встретиться с военными

Он намерен провести оценку ситуации на месте. Как сообщает Голос Америки, сегодня Волкер планирует встретиться с украинскими военными для того, чтобы выяснить ситуацию на передовой, а также с представителями общественных, гуманитарных организаций и пострадавшими для того, чтобы понять потребности в гуманитарной помощи.

Сам спецпредставитель накануне отметил, что направляется в восточную Украину, чтобы больше узнать о ситуации на местах, а также о гуманитарном кризисе на Донбассе.

Напомним, 14 мая 2018 года спецпредставитель Волкер прибыл в Украину.

Как сообщал УРА-Информ, Государственный департамент Соединенных Штатов Америки не расширял полномочия своего специального представителя по вопросам Украин Курта Волкера. В понедельник, 14 мая, руководитель украинской службы "Голоса Америки" Мирослпава Гонгадзе опровергла свое предыдущее заявление об увеличении полномочий Волкера.


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