Волкер во вторник отправился на Донбасс, он планирует встретиться с военными

Специальный представитель государственного департамента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер во вторник утром, 15 мая, отправился на Донбасс.
Он намерен провести оценку ситуации на месте. Как сообщает Голос Америки, сегодня Волкер планирует встретиться с украинскими военными для того, чтобы выяснить ситуацию на передовой, а также с представителями общественных, гуманитарных организаций и пострадавшими для того, чтобы понять потребности в гуманитарной помощи.
Сам спецпредставитель накануне отметил, что направляется в восточную Украину, чтобы больше узнать о ситуации на местах, а также о гуманитарном кризисе на Донбассе.
Напомним, 14 мая 2018 года спецпредставитель Волкер прибыл в Украину.
Как сообщал УРА-Информ, Государственный департамент Соединенных Штатов Америки не расширял полномочия своего специального представителя по вопросам Украин Курта Волкера. В понедельник, 14 мая, руководитель украинской службы "Голоса Америки" Мирослпава Гонгадзе опровергла свое предыдущее заявление об увеличении полномочий Волкера.
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