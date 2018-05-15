В Украине во вторник немного потеплеет

Таким образом, прохладная воздушная масса начнет прогреваться и в большинстве областей, кроме западных, дневная температура повысится.

В западных, восточных и Сумской областях пройдут кратковременные дожди, днем с грозами, при грозах кое-где шквалы 15-20 метров на секунду. На Закарпатье и Прикарпатье днем местами сильный дождь. На остальной территории – без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный, 5-10 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 20-25 градусов тепла.

В Киеве сегодня пасмурная погода во второй половине дня уступит свои позиции, но уже к вечеру небо опять затянется облаками. Вместе с тем осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью оставит 9-11 градусов тепла. Днем потеплеет до 22-24 градусов.

На западе Украины ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами сильный, днем грозы, местами шквалы. Температура воздуха ночью составит 4-12 теплых градусов. Дневная температура воздуха составит 15-22 градуса.

На севере страны во вторник будет сухо и тепло. Ночная температура воздуха удержится в пределах 6-11 градусов со знаком полюс. Днем воздух прогреется до 20-25 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 19-27 градусов выше нуля.

На востоке страны сегодня кратковременный дождь, днем гроза. Температура воздуха ночью составит 7-13 теплых градусов. Днем потеплеет до 19-26 градусов.

На юге Украины сегодня синоптики осадков не обещают. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 20-27 градусов.

В Крыму во вторник тепло и сухо. Ночью температура воздуха составит 7-13 градусов. Днем воздух прогреется до 20-25 градусов, на побережье до 17-22 градусов.

Народный прогноз: 15 мая отмечается день памяти князей Бориса и Глеба, Сеятелей. В этот день начинают петь соловьи, поэтому его называют "Соловьиным". Если соловей пел заливисто, значит "весна пошла на убыль, а лето - на прибыль. Если соловей запел на голые деревья, быть неурожаю плодов в садах.