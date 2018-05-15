В Раду уже поступало около десяти представлений на снятие неприкосновенности, - Павел Пинзеник

Вместе с тем на сегодняшний день ни на одного из депутатов пока нет обвинительного акта. Об этом во вторник, 15 мая, сообщил первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам Регламента и организации работы Верховной рады Павел Пинзеник.

По его словам, общее количество представлений больше, поскольку в отношении части фигурантов вносились представления о получении согласия на задержание и арест.

Вместе с тем некоторых народных депутатов не были привлечены к ответственности, а по некоторым до сих пор идут расследования, - пояснил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Пинзеник отметил, что представление генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности Сергея Дунаева еще не получили регламентном комитете парламента. Рассмотреть это представление, внесенное Луценко во вторник, 15 мая, комитет сможет на заседании в среду, 23 мая, на следующей пленарной неделе при условии, если перед этим народный депутат предоставит свои объяснения.