11:15 15.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В офисе агентства "РИА Новости Украина" проводятся обыски

Служба безопасности Украины во вторник утром, 15 мая, пришла с обыском в киевский офис агентства "РИА Новости Украина".

В офисе агентства

Как подтвердила спикер СБУ Елена Гитлянская, действительно там проходят обыски. Это связано с следственными действиями. Больше информации будет позже, - заявила Гитлянская.

Вместе с тем она уточнила, что обыски проходят в рамках уголовного дела по статье "Государственная измена" Уголовного Кодекса Украины.

Спикер СБУ также добавила, что СБУ и прокуратура Крыма разоблачили деятельность сети подконтрольных России медиаструктур, которые используют сеть для проведения гибридной информационной войны против Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Служба безопасности Украины 29 мая 2017 года провела обыски в офисах " Яндекс. Украина" в двух городах - в Киеве и Одессе. Следственные действия проходили в рамках уголовного дела по статье Уголовного кодекса Украины Государственная измена.


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