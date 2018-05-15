В офисе агентства "РИА Новости Украина" проводятся обыски

Как подтвердила спикер СБУ Елена Гитлянская, действительно там проходят обыски. Это связано с следственными действиями. Больше информации будет позже, - заявила Гитлянская.

Вместе с тем она уточнила, что обыски проходят в рамках уголовного дела по статье "Государственная измена" Уголовного Кодекса Украины.

Спикер СБУ также добавила, что СБУ и прокуратура Крыма разоблачили деятельность сети подконтрольных России медиаструктур, которые используют сеть для проведения гибридной информационной войны против Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Служба безопасности Украины 29 мая 2017 года провела обыски в офисах " Яндекс. Украина" в двух городах - в Киеве и Одессе. Следственные действия проходили в рамках уголовного дела по статье Уголовного кодекса Украины Государственная измена.