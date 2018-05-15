В Кемерово начали снос торгового центра "Зимняя вишня"

Об этом передает "Интерфакс".

Как заявил временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев, сейчас здание торгового центра находится в аварийном состоянии и не может эксплуатироваться.

Согласно его словам, всего комплекс состоит из семи зданий, возведенных из кирпича и железобетона.

"Демонтаж начался с 2-этажного здания, в котором располагаются сауны и автомойка", - отметил Цивилев. Вместе с тем он напоследок добавил, что сквер на месте "Зимней вишни" планируют открыть к 1 сентября.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на глазах у участников митинга опустился перед людьми на колени и попросил прощения у собравшихся на главной площади Кемерово после трагедии в торговом центре “Зимняя вишня”.