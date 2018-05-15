10:57 15.05.2018 | Общество | Новости
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В Кемерово начали снос торгового центра "Зимняя вишня"

Во вторник утром, 15 мая, в российском Кемерово рабочие приступили к демонтажу одного из зданий, входящих в комплекс торгово-развлекательного центра (ТРЦ) "Зимняя вишня".

В Кемерово начали снос торгового центра

Об этом передает "Интерфакс".

Как заявил временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев, сейчас здание торгового центра находится в аварийном состоянии и не может эксплуатироваться. 

Согласно его словам, всего комплекс состоит из семи зданий, возведенных из кирпича и железобетона.

"Демонтаж начался с 2-этажного здания, в котором располагаются сауны и автомойка", - отметил Цивилев. Вместе с тем он напоследок добавил, что сквер на месте "Зимней вишни" планируют открыть к 1 сентября.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на глазах у участников митинга опустился перед людьми на колени и попросил прощения у собравшихся на главной площади Кемерово после трагедии в торговом центре  “Зимняя вишня”.


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