01:30 15.05.2018 | Общество | Новости
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В Калифорнии светится океан - ВИДЕО

В американском штате Калифорния возле города Сан Диего начался "красный прилив".

В Калифорнии светится океан - ВИДЕО

Тут волны светятся голубым электрическим светом. Как сообщает в понедельник, 14 мая, ВВС, излучение света наблюдается на 40-километровом отрезке от Енсинитас в Сан-Диего.

Голубой цвет волн в это время года связан с цветением воды через фитопланктон. Жители Сан-Диего называют это явление "красным приливом".

При перемешивании фитопланктона происходит химическая реакция, которая вызывает голубое свечение прибоя.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, математик Джеральд Ейхштедт использовал фотографии зонда Juno, чтобы показать движение облаков на Юпитере.

Он создал видео из изображений, сделанных аппаратом JunoCam 1 апреля этого года. Как сообщает Science Alert, фотографии сделаны с расстояния примерно 24 749 километров над облачными вершинами.


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