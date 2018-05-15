В Калифорнии светится океан - ВИДЕО

Тут волны светятся голубым электрическим светом. Как сообщает в понедельник, 14 мая, ВВС, излучение света наблюдается на 40-километровом отрезке от Енсинитас в Сан-Диего.

Голубой цвет волн в это время года связан с цветением воды через фитопланктон. Жители Сан-Диего называют это явление "красным приливом".

При перемешивании фитопланктона происходит химическая реакция, которая вызывает голубое свечение прибоя.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, математик Джеральд Ейхштедт использовал фотографии зонда Juno, чтобы показать движение облаков на Юпитере.

Он создал видео из изображений, сделанных аппаратом JunoCam 1 апреля этого года. Как сообщает Science Alert, фотографии сделаны с расстояния примерно 24 749 километров над облачными вершинами.