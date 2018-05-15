В Калифорнии светится океан - ВИДЕО

В американском штате Калифорния возле города Сан Диего начался "красный прилив".
Тут волны светятся голубым электрическим светом. Как сообщает в понедельник, 14 мая, ВВС, излучение света наблюдается на 40-километровом отрезке от Енсинитас в Сан-Диего.
Голубой цвет волн в это время года связан с цветением воды через фитопланктон. Жители Сан-Диего называют это явление "красным приливом".
При перемешивании фитопланктона происходит химическая реакция, которая вызывает голубое свечение прибоя.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, математик Джеральд Ейхштедт использовал фотографии зонда Juno, чтобы показать движение облаков на Юпитере.
Он создал видео из изображений, сделанных аппаратом JunoCam 1 апреля этого года. Как сообщает Science Alert, фотографии сделаны с расстояния примерно 24 749 километров над облачными вершинами.
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