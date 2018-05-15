В Европе снизился приток беженцев на 63%

Об этом сообщает еврокомиссар по внутренним делам, миграции и гражданству Димитрос Аврамопулос в ходе выступления в Брюсселе.

По словам Аврамопулоса, сократить поток беженцев у Евросоюза получилось благодаря способствованию спасательных операций в Средиземном море.

По итогам этих операций, службой береговой охраны Италии, начиная с 1 февраля 2015 года помощь оказали почти 290 тыс. мигрантам.

Согласно данным Международной организации по миграции, с начала текущего 2018 года в Европу въехало более 25 тысяч беженцев по Средиземноморскому мору. Около 41% от этого количества приняла Италия, приблизительно 38% - Греция и примерно 21% - Испания.

Весной 2015 года в Европе случился миграционный кризис, который и спровоцировал приток в около 2,5 млн беженцев в страны Европы. Для его ослабления в ЕС утвердили специальную миграционную квоту для всех европейских стран, но Польша, Словакия, Венгрия и Чехия отказались ей следовать.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в немецком городе Еллванген около 150 мигрантов устроили драку с правоохранительными органами, что предовратить депортацию мужчины из Того.