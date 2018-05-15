Три украинца одолели вершину Эвереста

Об этом сообщает журналистам руководитель пресс-центра экспедиции Яна Ростем.

Восхождение произошло в 09:10 по непальскому времени. В состав группы экстремальных туристов входили житель города Львов Роман Городечный, житель города Днепр Дмитрий Семеренко, а возглавил альпинистов днепрянин Тарас Поздний, для которого покорять горы уже давно привычное дело.

Дмитрий Семеренко и Роман Городечный стали первыми днепрянином и львовянином, которые взошли на Эверест - саму высокую гору в мире.

Отмечается, что по состоянию на май 2018 года всего 24 украинских альпинистов успешно 27 раз покорили эту гору. 18 раз из них украинские граждане поднимались на Эверест с северной стороны. Всего четыре раза маршрут на гору удалось преодолеть с южной части вершины.

Напомним, как ранее сообщал "УРА Информ", в украинских горах Карпаты обнаружили мертвого иностранного туриста.