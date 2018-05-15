Три украинца одолели вершину Эвереста

14 мая 2018 года в 6:35 по киевскому времени трое граждан из разных областей Украины покорили известный опасный горный массив Эверест.
Об этом сообщает журналистам руководитель пресс-центра экспедиции Яна Ростем.
Восхождение произошло в 09:10 по непальскому времени. В состав группы экстремальных туристов входили житель города Львов Роман Городечный, житель города Днепр Дмитрий Семеренко, а возглавил альпинистов днепрянин Тарас Поздний, для которого покорять горы уже давно привычное дело.
Дмитрий Семеренко и Роман Городечный стали первыми днепрянином и львовянином, которые взошли на Эверест - саму высокую гору в мире.
Отмечается, что по состоянию на май 2018 года всего 24 украинских альпинистов успешно 27 раз покорили эту гору. 18 раз из них украинские граждане поднимались на Эверест с северной стороны. Всего четыре раза маршрут на гору удалось преодолеть с южной части вершины.
Напомним, как ранее сообщал "УРА Информ", в украинских горах Карпаты обнаружили мертвого иностранного туриста.
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