04:02 15.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100194043:test

Три украинца одолели вершину Эвереста

14 мая 2018 года в 6:35 по киевскому времени трое граждан из разных областей Украины покорили известный опасный горный массив Эверест. 

Три украинца одолели вершину Эвереста

Об этом сообщает журналистам руководитель пресс-центра экспедиции Яна Ростем. 

Восхождение произошло в 09:10 по непальскому времени. В состав группы экстремальных туристов входили житель города Львов Роман Городечный, житель города Днепр Дмитрий Семеренко, а возглавил альпинистов днепрянин Тарас Поздний, для которого покорять горы уже давно привычное дело. 

Дмитрий Семеренко и Роман Городечный стали первыми днепрянином и львовянином, которые взошли на Эверест - саму высокую гору в мире. 

Отмечается, что по состоянию на май 2018 года всего 24 украинских альпинистов успешно 27 раз покорили эту гору. 18 раз из них украинские граждане поднимались на Эверест с северной стороны. Всего четыре раза маршрут на гору удалось преодолеть с южной части вершины.

Напомним, как ранее сообщал "УРА Информ", в украинских горах Карпаты обнаружили мертвого иностранного туриста. 


Поделиться
Читайте также:

  • Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Украине сообщает, что в связи с потеплением в Карпатах существует риск схода лавин.

  • В столице Непала с почестями встретили самого пожилого покорителя Эвереста. Японец Юичиро Миура 23 мая взошёл на вершину мира в 80 лет! О приключениях красноречиво свидетельствовало обветренное лицо и загар. Юичиро Миура, покоритель Эвереста: «Я поднялся на Эверест, чтобы показать всем, что возраст мечте – не помеха. Надо лишь следить за своим здоровьем и быть молодым внутри. Я хочу обратиться ко всем своим ровесникам: в 80 лет можно жить насыщенной жизнью».

  • В честь бывшей российской узницы Надежды Савченко названа вершина одной из безымянных гор в Гималаях.

  • В горах Грузии в воскресенье, 24 июля, погиб украинский альпинист.
 
Slototop - идеальный помощник при выборе азартного контента В Кемерово начали снос торгового центра "Зимняя вишня" В Минфине предупредили о значительных выплатах по госдолгу В Латвии столетний водитель устроил аварию и не заметил этого
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив