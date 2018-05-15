Суд продлил арест Савченко до 13 июля

Об этом сообщается в постановлении следователя, которое объявил судья Павел Слободянюк.

Отмечается, что упомянутые прокурором риски нужно считать обоснованными. Указано, что Савченко инкриминируют планирование совершения тяжких и особо тяжких злодеяний, поэтому нужно использовать суровую меру пресечения.

В постановлении суда удовлетворено ходатайство старшего следователя прокурора о продолжении срока пребывания под стражей до 13 июля 2018 года. В частности, было отказано ходатайству стороны защиты о взятии на поруки задержанную.

Постановление имею право обжаловать на протяжении пяти дней в Апелляционном суде города Киева. До этого, 23 марта 2018 года, Шевченковский районный суд Киева определил народному депутату Надежде Савченко меру пресечения в виде пребывания под стражей до 20 мая.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", внефракционный народный депутат Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке теракта и госпереворота, попросила предоставить государственную охрану для ее семьи.