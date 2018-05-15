16:32 15.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд продлил арест Савченко до 13 июля

Шевченковский районный суд Киева продолжил сроком на два месяца время пребывания под стражей народного депутата Украины Надежды Савченко.

Суд продлил арест Савченко до 13 июля

Об этом сообщается в постановлении следователя, которое объявил судья Павел Слободянюк.

Отмечается, что упомянутые прокурором риски нужно считать обоснованными. Указано, что Савченко инкриминируют планирование совершения тяжких и особо тяжких злодеяний, поэтому нужно использовать суровую меру пресечения.

В постановлении суда удовлетворено ходатайство старшего следователя прокурора о продолжении срока пребывания под стражей до 13 июля 2018 года. В частности, было отказано ходатайству стороны защиты о взятии на поруки задержанную.

Постановление имею право обжаловать на протяжении пяти дней в Апелляционном суде города Киева. До этого, 23 марта 2018 года, Шевченковский районный суд Киева определил народному депутату Надежде Савченко меру пресечения в виде пребывания под стражей до 20 мая.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", внефракционный народный депутат Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке теракта и госпереворота, попросила предоставить государственную охрану для ее семьи.


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