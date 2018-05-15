17:51 15.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд принял решение о предоставлении охраны родным Савченко

Шевченковский районный суд Киева на заседании 15 мая принял решение о требовании к компетентным органам Украины обеспечить предоставление охраны близким задержанного народного депутата Надежды Савченко охраны.

Суд принял решение о предоставлении охраны родным Савченко

Об этом сообщается в постановлении судьи Павла Слободянюка.

Рассмотр заявлений подозреваемой Савченко по поводу имеющихся у нее в наличии фактов угроз в сторону ее родных и близких требует срочного решения уполномоченными на это органами в определенном законном порядке.

Также данная необходимость касается определения мер по поводу исполнения Надеждой Савченко должностных полномочий народного депутата.

В суде подчеркнули, что такие вопросы выходят за границы решения дела, связанного с избранием меры пресечения.

Также на заседании Шевченковского районного суда Киева продлили пребывание нардепа под стражей до 13 июля 2018 года. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", было отказано ходатайству стороны защиты о взятии на поруки задержанную Савченко.


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