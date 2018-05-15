Сергей Токарев и Рустам Гильфанов - россияне из санкционного списка Президента Украины выиграли суд и получили… доказательство по делу о банкротстве

На момент подачи иска разработчик игр Level Up представлял собой быстрорастущую компанию, штат которой насчитывал более 200 человек. Годом ранее фирма стала спорным активом при заключении соглашения о разделе бизнеса. Тогда он переходил под управление собственникам Lucky Labs, акционерам Playson и GGS, Токареву и Гильфанову в обмен на выплату 75% от выручки за 2014 год бывшим совладельцам. В оговоренный договором момент выплаты не поступили, что послужило основанием для судебных разбирательств. Фактически компания Level Up должна была сменить владельцев по закономерному и прогнозируемому решению суда, но вместо этого пока судебный процесс только набирал обороты Level Up огласила себя банкротом. А 21 апреля 2015 года компания прекратила своё существование.





Казалось бы ответчикам удалось отвертеться от заведомо проигрышного дела: в случае удовлетворения иска исцы получили бы не просто закрытую, а уже забытую всеми компанию-банкрота. Но дело приняло неожиданный оборот: вместо вердикта, на который рассчитывали мошенники Токарев и Гильфанов, или как минимум дальнейшей судебной тяжбы, они получают победу в NAI, подтверждающую, что фирма, которую они сознательно довели до банкротства по-прежнему принадлежит им, а следовательно незадачливым дельцам теперь предстоит отвечать по всем обязательствам, вызванным мошенничеством!

Очевидно, что нечистые на руку Гильфанов и Токарев так и не поняли, что нажитые подлостью и обманом активы впрок не пойдут. Жаль, что заложниками неуёмных аппетитов российских предпринимателей стали сотрудники и партнеры некогда успешной компании Level Up, которую умышленно обанкротили.



Стоит отметить, что в 2016 году Рустам Гильфанов и Сергей Токарев попали в санкционный список в Украине. Теперь, очевидно, в Европе они пополнят уже новый список – список нежелательных бизнес-партнеров.