Руководителю "РИА Новости Украина" Вышинскому объявлено о подозрении - ФОТО

Служба безопасности Украины подозревает его в государственной измене. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. По ее словам, руководителя пропагандистского антиукраинского информационного ресурса "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского задержали в соответствии с законом Украины, а также объявлено подозрение по статье Государственная измена Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжается досудебное следствие.

Вместе с тем пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей страничке в Facebook сообщила, что во время обысков в редакции издания нашла ордена России за "возвращение" Крыма.

Федеральное государственное унитарное предприятие РИА Россия для "проведения подрывной деятельности против Украины" в 2014 году без государственной регистрации создало Российское информагентство Новости Украина, с помощью которого в течение нескольких лет украинское медиа-пространство наполнялось "искаженной информацией о событиях в Украине, в том числе, всячески оправдывалась оккупация полуострова Крым Россией", - пояснила он.

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Напомним, Статья 111 УК Украины "Государственная измена" - деяние, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня Служба безопасности Украины пришла с обыском в киевский офис агентства " РИА Новости Украина". Как подтвердила спикер СБУ Елена Гитлянская, действительно там проходят обыски. Это связано с следственными действиями.