Президент заверил, что Украина очень близка к получению автокефалии

Государство в данный момент пребывает в весьма близком положении к получению Томоса о начале единой поместной автокефальной церкви.
Об этом сообщает президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в Киевскую область.
Как отметил глава страны, никто не верил в то, что удасться собрать голоса в Верховной Раде за семь дней. Тем более, что участники всех украинских церквей сойдутся за одним столом и одобрят его обращение.
Он выразил надежду, что Бог поможет украинцам вскоре одержать Томос о единой поместной автокефальной церкви.
При этом дату Синода Константинопольского патриархата, на котором будет обсуждаться вопрос предписания автокефалии Православной Церкви в Украине, перенесена на июнь 2018 года.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели.
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