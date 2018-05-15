15:13 15.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Троицу назначены 13 дополнительных поездов

В преддверии долгих выходных на Троицу 26−28 мая ПАО "Укрзализныця" назначила 13 дополнительных поездов и дополнительные рейсы для графиковых. Таким образом, пассажирам предоставлены более 40 тысяч дополнительных мест в поездах.

На Троицу назначены 13 дополнительных поездов

Об этом сообщает пресс-служба компании. 

Так, поезд № 207 Киев - Ужгород 25 и 27 мая будет отправляться из Киева в 15:28 и прибывать в Ужгород в 10:08. В обратном направлении он будет отправляться из Ужгорода 26 и 28 мая в 18:17 и прибывать в Киев в 10:37.

Кроме того, поезд № 217/218 Киев - Ивано-Франковск - Рахов отправится из Киева 25 и 27 мая в 15:14 и прибудет в Рахов в 06:56. В обратном направлении он отправится 26 и 28 мая в 17:44 и прибудет в Киев 9:22.

Дополнительный поезд № 235 Харьков - Ужгород будет курсировать 26 мая из Харькова и 28 мая из Ужгорода. Отправление из Харькова в 10:27, прибытие в Ужгород в 11:50. В обратном направлении отправление в 18:00 и прибытие в Харьков в 19:30 следующего дня.

Поезд № 276/275 Львов - Днепр будет курсировать 25, 27 и 29 мая из Львова и 24, 26, 28 и 30 мая – из Днепра. Отправление из Львова в 13:00 и прибытие в Днепр в 08:15, в обратном направлении - отправление в 16:30 и прибытие во Львов в 10:55.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", главная железнодорожная компания-перевозчик  "Укрзализныця" будет предоставлять украинцам новый и качественный сервис.


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