Меняется система выписки больничных, - Минздрав

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, ссылаясь на заявление заместителя министра здравоохранения Павла Ковтонюка.

По словам Ковтонюка, планируется создание такой системы, которая уберет необходимость вызова врача на дом. Больше не будет необходимости вызывать доктора в первые дни болезни для того, чтобы одержать больничный лист. Как заявил министр, это проложит путь для нормального сотрудничества врача и пациента.

Чиновник не рассказал о подробностях внедрения реформы больничных, но заверил, что над этим работают. Помимо Минздрава, этим вопросом занимаются Министерство социальной политики и Фонд социального страхования. Он добавил, что новый процесс получения больничных позитивно оценят и работодатели, и Фонд, и Минздрав, а врач будет только свидетельствовать о факте заболевания.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Минздраве сообщили о снижении случаев заболевания корью.