ГосЧС предупреждает о грозах и шквалах в Украине

Синоптики предупреждают, что во вторник в западных, восточных и Сумской областях грозы, во время гроз кое-где порывы ветра могут достигать 15-20 метров на секунду, а на Прикарпатье местами пройдут сильные дожди.

Как говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которая ссылается на данным Укргидрометцентра завтра в западных областях местами ожидаются порывы ветра 15-20 метров на секунду, а в высокогорье Карпат - до 25-30 метром на секунду.

Также отмечается, что в Карпатах и на Закарпатье утром и днем ожидаются очень сильные дожди.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня на западе и востоке Украины ожидаются дожди с грозами, на остальной территории без осадков, температура воздуха поднимется до 26 градусов выше нуля.