Эксклюзив: "Водород – это энергетическая безопасность и независимость", - Репкин

Мир идет по безуглеродному пути развития энергетики. В этом плане Украина взяла на себя определенные обязательства перед Евросоюзом. А именно, пообещала перевести 11% источников в общем энергобалансе страны на альтернативные способы добычи — рассказал в интервью телеканалу «Первый Деловой» президент Энергетической ассоциации "Украинский водородный совет" Александр Репкин.
По его словам, водород может пригодиться в тех случаях, когда другие альтернативные источники, такие как солнце или ветер – недоступны. Также, по словам А.Репкина, использование водорода может решить и другие задачи.
"Мы все говорим о развитии нашей энергетики, о энергонезависимости, о предотвращении ситуации, когда нас шантажируют поставками энергоресурса или его непоставками. Я считаю, что водород может справиться с несколькими проблемами. Это энергетическая безопасность. И не только Украины. Можно рассматривать любую страну, поскольку есть технологии, которые позволяют получать водород даже с воздуха", — отметил эксперт.
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО
Порошенко посетил праздничные богослужения и поздравил украинцев с Пасхой
Весна пришла: как в Киеве справляются со снежным коллапсом
Масленица-2018: как жители и гости столицы провели невероятный фестиваль блинов