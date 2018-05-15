Эксклюзив: "Водород – это энергетическая безопасность и независимость", - Репкин

По его словам, водород может пригодиться в тех случаях, когда другие альтернативные источники, такие как солнце или ветер – недоступны. Также, по словам А.Репкина, использование водорода может решить и другие задачи.

"Мы все говорим о развитии нашей энергетики, о энергонезависимости, о предотвращении ситуации, когда нас шантажируют поставками энергоресурса или его непоставками. Я считаю, что водород может справиться с несколькими проблемами. Это энергетическая безопасность. И не только Украины. Можно рассматривать любую страну, поскольку есть технологии, которые позволяют получать водород даже с воздуха", — отметил эксперт.