Эксклюзив: Кабмин утвердил новый подход к проверкам бизнеса

По его словам, деятельность всех предприятий в принципе несет в себе риски: для внешней среды, для работников и т.п. Поэтому для каждого вида деятельности есть свой перечень рисков, который и должен определить орган государственного контроля (надзора). И, отталкиваясь от этого, запланировать проверки компаний.

"На примере Госструда рассмотрим: есть информация, что по конкретным предприятиям постоянно осуществляется задолженность по выплате заработной платы. То есть: фискалы информируют, что субъект деятельности имеет задолженность по ПДВ. Эту же информацию может подавать в публичном доступе Госстат и так далее. По факту такие предприятия — попадают в категорию с высоким риском и они будут проверяться, к примеру, раз в 2 года. А вот те предприятия, у которых риски менее выражены — будут проверяться, раз в 3 года. Пока же не будет четко прописано количество проверок, они будут совершаться автоматически каждые 5 лет".

Развернутую версию интервью смотрите на сайте "Первый Деловой", в программе "Бизнес".