Боевики в понедельник 42 раза открывали огонь по нашим позициям

Вместе с тем интенсивность боевых действий на линии соприкосновения немного уменьшилась. Боевики 42 раза нарушали режим прекращения огня.

При этом 11 из них были произведены их запрещенных минскими договоренностями минометов. Вместе с тем за прошедшие сутки из состава Объединенных сил погибших и раненых нет.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на пресс-центр Операции объединенных сил, вчера на Луганщине в районах населенных пунктов Троицкое, Новозвановка, Золотое враг вел беспокоящие огонь пытаясь спровоцировать огонь украинских воинов в ответ.

На Донецком направлении активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Железное, Новгородское, Шахта Бутовка. Усилия российско-оккупационных войска были напрасными. Оборонительные рубежи украинских подразделений остались неизменными.

По данным разведки со стороны противника один убитый и трое раненых.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, воскресенье, 13 мая, российские наемные войска продолжили нарушать режим прекращения огня. На протяжении суток российские оккупационный войска 63 раза открывали огонь по нашим позициям. Из них 20 раз применяли минометы и артиллерию. В результате боевых действий двое украинских военных получили осколочные ранения, потери противника уточняются.