За сутки КПВВ на Донбассе пересекли почти 37 тыс. человек

Отмечается, что по состоянию на утро понедельника, 14 мая, большое количество автомобильных средств находиться на КПВВ "Майорское", также заполненными автомобилями остаются "Марьинка", "Новотроицкое", "Гнутово".

Всего за минувшие сутки КПВВ пересекли 36,7 тыс. человек и 5,1 тыс. транспортных средств: "Майорское" - 8640 человек и 1100 транспортных средств; "Марьинка" - 9345 человек и 1765 транспортных средств; "Новотроицкое" - 7175 человек и 1475 транспортных средств; "Гнутово" - 3140 человек и 790 транспортных средств; "Станица Луганская" - 8420 человек.

Кроме того, пограничники обнаружили автомобиль, которым пытались вывезти из оккупированных районов 500 пачек сигарет с акцизами так называемой "ДНР".

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", работа контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка" возобновлена после более чем трехчасового вынужденного перерыва. Таким образом, сейча КПВВ работает в штатном режиме.