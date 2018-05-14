В "Укрзализныце" передумали закупать немецкие б/у электрички

ПАО "Укрзализныця" отказалась покупать немецкие б/у поезда для эксплуатации в Украине. Об этом сообщил глава правления УЗ Евгений Кравцов.
По его словам, компания после переговоров директоров отказалась покупать дизель-поезда из Германии. По оценках экспертов, соответствующая покупка нецелесообразна.
"По нашим оценкам, переоборудование электричек под колею 1520 выходит минимум не дешевле... чем капитальный ремонт нашего подвижного состава", — сообщил Кравцов.
Кроме того, по его словам, эксплуатация в Украине немецких б/у дизель-поездов не безопасна.
Также управляющий добавил, что это связано с тем, что уже и при использовании этих поездов на традиционных платформах Украины большое расстояние между поездом и платформой. Это может привести к неприятным последствиям при массовом использовании этого транспорта.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", госкомпания Укрзализныця приобрела 30 локомотивов General Electric за 4,68 млн долларов за единицу. Отмечается, что по договору на поставку 30 тепловозов ТЕ33АС производства General Electric составляет 140,4 млн долларов с НДС, а цена за единицу составляет 4,68 млн долларов с НДС.
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